Tour de France: Überraschung! Deutscher geht bei Ehrung leer aus

Große Überraschung bei der Tour de France . Der „Super Teammate Award“ für den besten Teamkollegen geht, anders als von vielen erwartet, nicht an Nils Politt.

Der Deutsche geht trotz seiner überragenden Hilfe als Edelhelfer des designierten Tour-Siegers Tadej Pogacar leer aus. Stattdessen geht die Auszeichnung an Quinn Simmons.

Wie die Tour auf ihren Social-Media-Kanälen bekannt gab, erhält der US-Amerikaner vom Team Lidl-Trek die Ehrung, die den Fahrer auszeichnen soll, der sich während der gesamten Tour am meisten in den Dienst seines Team stellte.

Tour de France: Politt galt als Favorit auf den Titel

Insgesamt kommt es doch äußerst überraschend, dass die Auszeichnung an Simmons und nicht an Nils Politt geht.

Der Deutsche hatte als Helfer von Tour-Dominator Tadej Pogacar große Teile der Rundfahrt als Kopf des Hauptfeldes dominiert. Politt fuhr oftmals über viele Kilometer ganz vorne im Wind und sorgte so dafür, dass sein Kapitän oft in gute Positionen kam, um an den finalen Anstiegen attackieren zu können.