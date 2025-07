Aldag bremst „Lipo“-Euphorie: "Noch nichts gewonnen"

Nach der Gala von Florian Lipowitz in Hautacam liegt der Fokus nun auf dem schweren Zeitfahren am Freitag.

„Wir haben ja nichts gewonnen. Bei uns gibt’s nur was, wenn wir gewinnen“, sagte Aldag in der ARD und blickte schon auf die nächste Kraftprobe hinauf nach Peyragudes am Freitag.