Tour de France: Deutschland hat wieder eine echte Tour-Hoffnung

Der deutsche Shootingstar Florian Lipowitz glänzt bei der Tour de France mit einem Gala-Auftritt - es ist ein überdeutliches Zeichen auch an sein eigenes Team.

Es war ein Stück deutsche Tour -Geschichte, das sich an diesem 17. Juli hinauf nach Hautacam abspielte. Beim Husarenritt von Topfavorit Tadej Pogacar zurück ins Gelbe Trikot setzte Florian Lipowitz ein massives Ausrufezeichen – eines, das nachwirken sollte.

Denn wie der 24 Jahre alte Tour-Debütant auf der 12. Etappe in den Pyrenäen nicht nur seinen eigenen Kapitän Primoz Roglic vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe stehen ließ, war ein klares Zeichen, wie es um die Kräfteverhältnisse im deutschen Team tatsächlich bestellt ist.

Tour de France: Lipowitz holt fast noch Vingegaard ein

Am Ende des Tages war es Lipowitz, und nicht etwa Mitfavorit Jonas Vingegaard oder gar Olympiasieger Remco Evenepoel, der hinter Etappensieger Pogacar den besten Eindruck machte und sich klar für einen Platz auf dem Tour-Podium in Stellung brachte.

Wurde Lipowitz zu spät von der Leine gelassen?

Und dabei wirkte es noch so, als wäre er sogar noch mit angezogener Handbremse gefahren. Der Plan sei gewesen, „dass Primoz und ich beide offene Karten haben. Jeder durfte am letzten Anstieg was probieren“, sagte Lipowitz nach der Etappe im ARD-Interview zwar, im Berg war aber schon klar zu sehen, dass der Deutsche die deutlich bessere Form hatte.