Harte Kritik an Tour de France: "Wie Kühe in einem Gehege"

„Die A.S.O. kann definitiv mehr als das“, kritisierte der ehemalige belgische Radprofi Sep Vanmarcke in der TV-Sendung „Vive le Vélo“. „Die stellen einfach ein paar Absperrgitter auf und lassen die Fahrer sich wie Kühe in einem Gehege umziehen“, bilanzierte der 36-Jährige, der 2023 seine Karriere beendet hatte.

Vanmarcke sieht in der Organisation ein Gesundheitsrisiko für die Sportler: „Das sind Fahrer, die die Radsportwelt in Staunen versetzen sollen, und dann müssen sie sich in der Öffentlichkeit umziehen. Da geht’s um Krankwerden oder nicht - und dann stehen sie da in der Kälte. Das geht deutlich besser.“