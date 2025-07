Tour de France: Bittere Königsetappe! Lipowitz muss für seinen Mut bezahlen

Der Australier griff auf dem 18. Teilstück, das mit rund 5.500 Höhenmetern das schwerste der Rundfahrt darstellte und inmitten der französischen Alpen verlief, auf dem finalen Anstieg an und feierte seinen zweiten Tageserfolg beim wichtigsten Radrennen der Welt. Weniger gut erging es dem deutschen Hoffnungsträger Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-hansgrohe), der im Kampf um den dritten Platz in der Gesamtwertung wichtige Zeit einbüßte.

Lipowitz bezahlte am finalen Berg für einen zuvor mutigen Ausreißversuch und musste die Gruppe der Top-Favoriten um Pogacar und Vingegaard – im Gegensatz zu seinem direkten Konkurrenten Oscar Onley – früh ziehen lassen. Sein Polster in der Nachwuchswertung und damit auch sein Vorsprung auf Platz vier in der Gesamtwertung, der zuvor bei über zwei Minuten gelegen hatte, schrumpfte auf nur noch 22 Sekunden. Im Kampf um das Gelbe Trikot baute Pogacar seine Führung auf Vingegaard um weitere neun Sekunden aus.

Roglic ging früh in die Flucht

Am Donnerstagmittag nahm das knüppelharte Teilstück zum Col de la Loze zuvor rasant an Intensität auf. Bereits am ersten langen Anstieg des Tages setzte sich eine Gruppe mit 13 Fahrern ab - darunter viele begnadete Kletterer wie Roglic, Felix Gall, Lenny Martinez, Träger des Bergtrikots, oder Matteo Jorgenson. Zeitweise wuchs das Polster auf das dort schon kleine Peloton um Pogacar und Vingegaard auf über zweieinhalb Minuten an.