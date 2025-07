Teamarzt gibt Update nach Pogacar-Sturz

„Tadej hat glücklicherweise keine ernsthaften Verletzungen erlitten. Keine Gehirnerschütterung oder Knochenbrüche“, sagte Adrian Rotunno, Teamarzt von UAE Emirates-XRG: „Er hat einige allgemeine Prellungen und Abschürfungen am linken Unterarm und an der Hüfte, ist aber ansonsten in Ordnung. Wir werden ihn weiterhin beobachten, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist er medizinisch für die Fortsetzung des Rennens freigegeben.“