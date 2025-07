Doping? Jan Ullrichs Edelhelfer taucht wieder auf - und wird deutlich

Klöden, der nach dem Ende seiner Laufbahn 2013 praktisch nicht mehr mit deutschen Medien gesprochen hatte, bereue nichts. „Ich kann heute nichts anders machen als damals. Ich tat meine Arbeit, verdiente mein Geld. Ich bin in eine Zeit geboren, wo es so war“, sagte er: „Ich hatte über 40 Kontrollen im Jahr, 2006 allein 19 bei der Tour, also fast jeden Tag eine. Man konnte sich damit aber vor allem in Deutschland nicht rechtfertigen.“