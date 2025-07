"Lachhaft": Kritik an der ARD wegen Hype um Lipowitz

„Lachhaft“: ARD bekommt Kritik wegen Lipowitz-Hype ab

„Seit der ersten Etappe der Tour de France wird in den Übertragungen so von Lipowitz geschwärmt, dass man, wenn man für jede Schwärmerei einen Euro bekommen hätte, sich jetzt wohl ein Ticket für ein ‚Exklusives Wochenende mit Jan Ullrich‘ kaufen könnte, das im September veranstaltet wird (Kosten: 5100 Euro pro Person)“, spottete die Frankfurter Allgemeine Zeitung in einem am Samstag veröffentlichten Kommentar.