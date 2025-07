Doping? Lipowitz spricht Klartext

„Ich beschäftige mich damit nicht wirklich. Am Ende muss jeder auf sich selbst schauen“, sagte der Gesamtdritte am zweiten Ruhetag der Tour de France in Narbonne: „Ich mache alles regelkonform und will auch beruhigt ins Bett gehen können. Am Ende muss jeder Fahrer mit sich im Reinen sein. Ich bin es.“