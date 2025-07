Sprint-Star bricht den Bann

Milan dominierte am Samstag nach 171,4 km den Massensprint in Laval und feierte seinen ersten Tageserfolg bei der Großen Schleife. Der Sprintstar des Teams Lidl-Trek verwies Wout van Aert (Belgien) und Kaden Groves (Australien) im technisch anspruchsvollen Finale auf die Plätze. Pascal Ackermann (Kandel/Israel-Premier Tech) wurde Vierter.

Milan sprintet zum Premiere-Sieg: „Ich mag diese Art von Finishes“

„Ich verstehe noch nicht, was wir geschafft haben. Ich bin mit Träumen gekommen, sie zu erfüllen, ist etwas anderes“, sagte Milan, der die Tifosi in der radsportverrückten Heimat erlöste.

Nach zwei knapp verpassten Etappensiegen war Milan erleichtert, den Bann gebrochen zu haben. „Wir waren schon dicht dran, und das ist dann immer so eine Sache, wenn man es nur fast schafft. Heute waren wir aber sehr konzentriert und haben daran geglaubt. Was die Jungs für einen Job für mich gemacht haben war unglaublich. Es war ein hartes Finale und echt stressig, aber ich mag diese Art von Finishes“, erklärte er bei Eurosport .

Ackermann überzeugt als Etappen-Vierter: „Bin sehr zufrieden“

Der deutsche Sprint-Star geht zuversichtlich in die weiteren Tour-Wochen. „Ich bin sehr zufrieden, wir haben noch ein paar Sprints. Ich bin bei der Tour immer hinten raus besser geworden, warum sollte das dieses Jahr nicht so sein?“, gibt er sich optimistisch.

Pogacar und Co. lassen es langsam angehen - Almeida kommt durch

Tadej Pogacar im Gelben Trikot und die anderen Anwärter auf das Podium in Paris hatten nach der hektischen ersten Woche in Nordfrankreich ebenfalls einen vergleichsweise ruhigen Arbeitstag. Die Stars rollten im Hauptfeld locker mit und erreichten das Ziel ohne Zeitverlust.

Angesichts des erwarteten Sprintfinals wagte sich am Samstag lange kein Fahrer in eine Flucht. Erschwert wurde ein möglicher Ausreißversuch zudem durch das durchaus anspruchsvolle Tempo, das die Sprinterteams anschlugen, um das Geschehen zu kontrollieren.

Jonas Rutsch kommt zu Fall

Vor allem Girmays Equipe Intermarché-Wanty war an der Spitze aktiv, auch der deutsche Radprofi Jonas Rutsch leistete Tempoarbeit im Wind. Der Tag endete für den 27-Jährigen äußerst schmerzhaft. Rutsch kam in der nervösen Schlussphase knapp 20 km vor dem Ziel am hinteren Ende des Feldes heftig zu Fall .

Milan gewinnt Sprint unbeeindruckt - Nächste Chance am Sonntag

Auch am Sonntag wird gesprintet. Die letzte echte Flachetappe der 112. Tour de France führt ins Zentrum der Grande Nation und ist eine Hommage an Mark Cavendish, den größten Etappenjäger in der Geschichte des Rennens. Die 174,1 km lange neunte Etappe führt von Chinon ins Département Indre, wo der Tagessieger in der Sprinterhochburg Châteauroux gekürt wird. Cavendish jubelte dort drei Mal.