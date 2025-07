Tour de France: Team gibt Update nach heftigem Philipsen-Sturz

Das teilte sein Team Alpecin-Deceuninck am Dienstagmorgen mit. Philipsen (27) war am Montag bei hoher Geschwindigkeit zu Fall gekommen und erlitt eine Fraktur des rechten Schlüsselbeins sowie einen Bruch mindestens einer Rippe.

Die Operation am Schlüsselbein und AC-Gelenk in der Schulter wurde am Montagabend in Philipsens belgischer Heimat im Krankenhaus von Herentals durchgeführt.