Tour de France: Fatales Sturz-Drama um Topstar!

Die dritte Etappe der Tour de France ist von einem schweren Sturz und der Aufgabe von Jasper Philipsen überschattet worden. In einem bis dahin ruhigen Rennen kam der Belgier vom Team Alpecin-Deceuninck nach 118 absolvierten Kilometern bei der Sprintwertung in Isbergues zu Fall.

Ausgelöst hatte den üblen Zwischenfall Laurenz Rex von Intermarché-Wanty, der Cofidis-Fahrer Bryan Coquard aus der Balance brachte und wiederum Philipsen in die Spur rutschte. Während es dem Franzosen gelang, sich auf dem Rad zu halten, knallte der Träger des Grünen Trikots mit voller Wucht auf den Asphalt, blieb mit schmerzverzerrtem Gesicht liegen und hielt sich die Schulter. Sofort war klar, dass die Tour für ihn vorbei ist.

„Heute Abend werden alle sehr geknickt sein“

Philipsen fuhr einen Tag im Gelben Trikot

Philipsen hatte noch beim Auftakt in die Frankreich-Rundfahrt am Samstag für ein großes Ausrufezeichen gesorgt und sich neben dem Tagessieg auch das Gelbe Trikot des Führenden in der Gesamtwertung geschnappt.