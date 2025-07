Pogacar plant offenbar Vuelta-Start

Derzeit jagt Tadej Pogacar seinem vierten Tour-Triumph hinterher. Doch offenbar will er noch in diesem Jahr eine weitere Landesrundfahrt bestreiten.

Derzeit jagt Tadej Pogacar seinem vierten Tour-Triumph hinterher. Doch offenbar will er noch in diesem Jahr eine weitere Landesrundfahrt bestreiten.

Radsport-Superstar Tadej Pogacar will offenbar schon in diesem Jahr das Triple aus den Siegen bei allen drei großen Landesrundfahrten in seiner Karriere perfekt machen.