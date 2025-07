"Schmutzfleck": Tour-Aufreger hat Konsequenzen!

Außerdem wurde er mit einer Geldstrafe in Höhe von 200 Schweizer Franken und einer Zeitstrafe von 10 Sekunden belegt. Obendrein verlor er 15 Zähler in der Weltrangliste der UCI.

Betrug bei Tour? TV-Experte zeigt sich entsetzt

Neben der offiziellen Strafe hatte der Vorfall auch in den Medien Konsequenzen: So schrieb LeParisien von einem „Schmutzfleck“ auf der Tour de France.

Martinez hatte sich beim Tausch seiner Flaschen am ersten langen Anstieg des Tages, dem Col du Glandon, mehrfach an einem Auto festgehalten und sich so zu zusätzlichem Schwung verholfen. Die Aktion hatte Erfolg, er überquerte den Pass als Erster und fuhr so 20 Punkte ein.