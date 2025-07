Tour de France: Aus für deutschen Star verblüfft Jan Ullrich

Im vergangenen Jahr wollte Lennard Kämna bei der Tour de France für Furore sorgen, wurde aber drei Monate vorher von einem lebensgefährlichen Sturz ausgebremst. In diesem Jahr fehlt der Deutsche erneut , wenn es am Samstag losgeht - ganz zum Unverständnis von Legende Jan Ulrich.

Für sein Team war das offenbar trotzdem zu wenig - was bei Rad-Legende Jan Ulrich für Unverständnis sorgt. In seinem Podcast „Ulle & Rick” mit Ex-Profi Rick Zabel schilderte der ehemalige Weltklasse-Fahrer nun Auszüge einer Konversation mit Kämna.

Ulrich versteht Kämna-Aus nicht

Demnach trafen sich die beiden am Rande der Deutschen Meisterschaften. Ulrichs Söhne Toni und Benno starteten zum ersten Mal in der U15 in Linden im Pfälzer Wald.