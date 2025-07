Tour de France: "Das schlimmstmögliche Szenario für Pogacar"

Tadej Pogacar will bei der Tour de France erneut den Gesamtsieg erringen – doch ein Ausfall in seinem Team könnte den Favoriten ins Wanken bringen. Ein früherer Topfahrer schlägt Alarm!

„Ein riesiger Verlust“

Pogacars portugiesischer Teamkollege war auf der siebten Etappe gestürzt und hatte sich eine Rippenverletzung zugezogen. Nach einigen mühsamen Tagen auf dem Rad musste der 26-Jährige am Sonntag rund 84 Kilometer vor dem Ziel in Châteauroux aussteigen.

Almeida galt als wichtiger Helfer in den Bergen – und hatte in dieser Saison unter anderem die Tour de Suisse, die Tour de Romandie und die Baskenland-Rundfahrt gewonnen.

Almeida wichtigster Helfer Pogacars in den Bergen

Als sogenannter Edelhelfer spielte er eine Schlüsselrolle in der Taktik des Teams, um Pogacar vor allem in den Bergen zu unterstützen und ihn optimal für eigene Attacken in Position zu bringen.