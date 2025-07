Tour de France: Deutscher Meister stürzt übel

Nach rund 61 Kilometern crashte der Deutsche Meister heftig und zog sich großflächige Abschürfungen am linken Oberschenkel und am Arm zu.

Tour de France: Deutscher übel zugerichtet

„Das sieht auch erstmal nicht ganz so gut aus, aber er bewegt sich. Ähnliche Situation wie gestern bei Jonas Rutsch“, meinte der deutsche Radrennfahrer Nikias Arndt in der ARD : „Der Arm ist ganz schön auf. Da ist er ganz schön auf auf der linken Seite, kann aber zumindest wieder aufs Rad steigen.

Auch Zimmermann-Kollege Rutsch schon gestürzt

ARD-Kommentator Florian Kurz ergänzte: „Da er tut er mir arg leid. Er ist mit so viel Begeisterung nach seinem deutschen Meistertitel in diese Rundfahrt gestartet. Er hat gesagt, er wird auf die Tage warten, an denen er ausreißen kann. Morgen wäre ein perfekter Tag, aber das können wir jetzt schon streichen, so wie er in Mitleidenschaft gezogen wurde.“