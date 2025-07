Tour de France: Deutscher Pogacar-Helfer geehrt

Der mit 2000 Euro dotierte Preis würdigt Helfer, die sich im Dienste ihres Kapitäns aufreiben – und Politt war erneut über weite Strecken an der Spitze des Feldes zu sehen. Bereits am Samstag hatte der Deutsche Kilometer um Kilometer für sein Team und Tadej Pogacar geackert.

Politt kann bester Helfer der gesamten Tour werden

In Woche eins war mit Joao Almeida bereits ein Teamkollege aus dem UAE-Lager ausgezeichnet worden. Nach dessen Sturz und dem anschließenden Ausstieg könnte Politt nun sogar zum wertvollsten Helfer der gesamten Rundfahrt gewählt werden – dieser Preis wird traditionell am Vorabend des Finales in Paris vergeben und ist mit weiteren 3000 Euro dotiert.