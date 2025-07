Tour de France: Pogacar legt überraschendes Geständnis ab

„Jhonny versteht keine Witze“

Hintergrund der Aussage: Rund elf Kilometer vor der Bergankunft in Hautacam attackierten Pogacar und sein ecuadorianischer Teamkollege Jhonatan Narvaez und rissen früh eine Lücke zwischen sich und die Verfolger. Dass Narvaez tatsächlich schon elf Kilometer vor dem Ziel zur Attacke blies, überraschte Pogacar.

„Ich schätze, Jhonny versteht keine Witze und er hat es super hart angepackt“, mutmaßte Pogacar und erklärte: „Mein Mikrofon funktionierte nicht, sodass ich nichts sagen konnte, also dachte ich: ‚Ok, ich folge Jhonny‘ und ja, wir fuhren los und dann habe ich mich verpflichtet. Als ich dann sah, dass es noch so lange dauerte, dachte ich: ‚Okay‘. Vor drei Jahren war es ähnlich. Die letzten 10 Kilometer habe ich alleine gelitten, also war es besser, vorne zu sein und zu leiden, als hinten zu stehen."