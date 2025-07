Tour de France: Pogacar triumphiert! Lipowitz ganz stark

Unbeeindruckt von seinem Sturz am Vortag feiert Tadej Pogacar bei der ersten schweren Etappe in den Pyrenäen einen grandiosen Sieg. Jonas Vingegaard muss hingegen den nächsten herben Rückschlag einstecken – möglicherweise sogar schon einen vorentscheidenden. Florian Lipowitz glänzt dahinter.

Lipowitz erwischt einen Sahnetag

Letztlich fuhr Lipowitz nur zwölf Sekunden hinter Vingegaard über die Ziellinie und machte in der Gesamtwertung viel Boden gut. Dort gab es erwartungsgemäß Veränderungen: Pogacar liegt nun bereits 3:31 Minuten vor Vingegaard. Remco Evenepoel fehlen bereits 4:45 Minuten. Der Ire Ben Healy, der die Etappe in Gelb gestartet hatte, fiel weit zurück. Lipowitz verbesserte sich in der Gesamtwertung bei einem Rückstand von nun 5:34 Minuten auf Pogacar weiter und dürfte in den kommenden Wochen einen Angriff auf das Podium in Paris starten.