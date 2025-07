Tour de France: Ein unvergessener Held mit einem beklemmenden Ende

Ein Radsportheld, dessen Geschichte auch von großer Tragik geprägt war: Am 22. Juli 1973 krönte sich Luis Ocaña endlich zum Tour-de-France-Sieger – doch das Glück hielt nicht an.

Vor exakt 53 Jahren feierte Luis Ocaña am 22. Juli 1973 seinen größten Triumph: den Gesamtsieg bei der Tour de France.

Ein Junge, der nichts hatte

Schon als Kind litt er an Tuberkulose und schwachen Lungen. Mit 13 Jahren musste er die Schule abbrechen, um als Erntehelfer zu arbeiten. Sein Vater hielt ihn für zu schwach für den Sport – doch Ocaña trat dem örtlichen Radsportverein bei. Auf dem Rad fand er das, was ihm im Leben oft fehlte: Kontrolle und Freiheit.

Sein Talent war unübersehbar. Er fuhr zunächst für das spanische Team Fagor, später für das französische BIC-Team – dort wurde er zur Persönlichkeit. 1970 gewann er die Vuelta a España, obwohl ihm die Streckenführung ohne langes Zeitfahren eigentlich nicht lag. „Ocaña hatte den Charakter, die Wut, den Hunger eines Mannes, der Hunger erlebt hat“, sagte sein größter Konkurrent Eddy Merckx einst über ihn. Und genau dieser Hunger trieb ihn an.

Tour 1971 - Als Ocaña die Radwelt zum Staunen brachte

Die Tour de France 1971 wurde zur Bühne für das wohl dramatischste Duell dieser Ära. Ocaña griff in der elften Etappe nach Orcières-Merlette an – auf den letzten 60 Kilometern fuhr er wie entfesselt und nahm Merckx 8 Minuten und 42 Sekunden ab. Ein historischer Ritt, der ganz Frankreich elektrisierte. Man hatte das Gefühl: Dieses Jahr wird er den „Kannibalen“ stürzen.

Doch dann kam die 14. Etappe – von Revel nach Luchon, über den Col de Menté. Das Wetter kippte, ein Unwetter legte sich über die Pyrenäen. Regen, Sturzbäche, Blitze. Auf der Abfahrt stürzte Merckx – Ocaña hinter ihm konnte nicht mehr ausweichen, wurde von Joop Zoetemelk gerammt und krachte in einen Graben. Während Merckx weiterfahren konnte, musste Ocaña verletzt aufgeben.

Unvergessen - „Dieser Sieg gehört nicht mir“

Merckx übernahm wieder das Gelbe Trikot – doch aus Respekt zog er es nicht an. „Dieser Sieg gehört nicht mir“, sagte er. Noch am selben Abend ließ er das Trikot an Ocañas Krankenbett liefern.