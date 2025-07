Tour de France: Erste Ehrung schon vor der letzten Etappe vergeben

Wenn du hier klickst, siehst du X-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der

Auf die gesamte Tour bezogen ging es speziell darum, wer oft versuchte, in Führungsgruppen mitzufahren oder besonders oft versuchte, durch alleinige Attacken einen Etappensieg zu erkämpfen.

Tour de France: Healy holte Etappe als Ausreißer

Bei dieser Tour fiel in diesem Bereich kein Fahrer so sehr auf wie Ben Healy. Der Ire war mehrfach Teil einer Ausreißergruppe und versuchte, sich so gleich mehrere Etappensiege zu sichern.