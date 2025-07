Tour de France: Überraschungs-Coup an legendärem Berg

Florian Lipowitz bleibt weiter voll auf Kurs Podium. Er distanziert seinen ärgsten Rivalen weiter. Valentin Paret-Peintre siegt am legendären Mont Ventoux.

Was für ein Coup für Valentin Paret-Peintre! Der Franzose triumphierte bei der Tour de France am legendären Mont Ventoux. Paret-Peintre setzte sich in einem packenden Schlussspurt gegen den Iren Ben Healy durch.