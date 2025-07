Tour de France heute live: 14. Etappe im Free-TV, Stream und Ticker

Der dritte Tag in den Pyrenäen ist der letzte, aber auch der härteste und auf jeden Fall der mythischste: Es geht über den Tourmalet, der schon bei der Tour 1910 als archaisches Schotter-Monstrum den Radsport-Pionieren alles abverlangte und in der Folge so oft wie kein anderer Pass in der Geschichte der Frankreich-Rundfahrt erklettert wurde.