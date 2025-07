Tour de France heute live: 17. Etappe im Free-TV, Stream und Ticker

Bei der Tour de France geht es nach einigen Bergetappen in Etappe 17 wieder mit einer Flachetappe weiter.

Nach dem legendären Mont Ventoux geht es bei der Tour de France mit Etappe 17 weiter. Die 160,4 km lange Strecke startet in Bollène und endet in Valence. Durchgehend flach geht es in dieser Region Frankreichs nicht zu, jedoch wird es im Gegensatz zu den vorherigen Etappen entspannter zugehen.