Tour de France heute LIVE im Free-TV, Stream, Ticker - Die 10. Etappe

SPORT1 14.07.2025 • 10:00 Uhr Am Nationalfeiertag geht es auf der 10. Etappe der Tour de France erstmals in die Berge. Im Zentralmassiv rücken die Topfahrer Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard in den Fokus.

Besonderheit bei der Tour de France am heutigen Montag: Eigentlich steht nach der 9. Etappe traditionell der Ruhetag an - doch wegen des französischen Nationalfeiertags am 14. Juli bekommen die Rad-Stars erst am Dienstag eine Pause.

Zuvor wird es auf der 10. Etappe so richtig anspruchsvoll. Auf der ersten Bergetappe rücken die Klassementfahrer um die Topfavoriten Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard nach den beiden Sprintetappen am Wochenende nun im Zentralmassiv wieder in den Fokus. Los geht es um 13.25 Uhr.

Tour de France: So verfolgen Sie die 10. Etappe heute live

TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: Eurosport via DAZN, sportschau.de, discovery+

Eurosport via DAZN, sportschau.de, discovery+ Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Die 165,3 km von Ennezat nach Le Mont-Dore Puy de Sancy haben es mit 4.450 Höhenmetern in sich. Insgesamt stehen sieben Anstiege der zweiten Kategorie auf dem Programm, mehr dieser Art gab es auf einem einzigen Tour-Teilstück noch nie.

Der 3,3 km lange Schlussanstieg mit einer Durchschnittssteigung von acht Prozent bietet die besten Voraussetzungen für einen Showdown der Klassementfahrer wie Titelverteidiger Pogacar und Vingegaard.

Ob eine Fluchtgruppe durchkommen kann, muss sich zeigen. Vor allem die französischen Fahrer wie Ex-Weltmeister Julian Alaphilippe dürften am Nationalfeiertag aber hochmotiviert sein.

Deutscher Meister nach Sturz angeschlagen

Ein Kraftakt für die müden Beine wird das Vorhaben zweifellos. Aus deutscher Sicht vor allem für Georg Zimmermann. Vom Profil her wäre es eine Etappe für den Allrounder, doch der deutsche Meister aus Augsburg stürzte am Sonntag schwer, will die Tour aber fortsetzen.