Deutscher Tour-Profi mit Update nach Sturz

Der Augsburger war auf der neunten Etappe nach Châteauroux am Sonntag fernab der Kameras zu Fall gekommen und hatte sich dabei unter anderem eine große Wunde am linken Oberschenkel sowie eine Verletzung am linken Ellbogen zugezogen.

„Der Ellbogen ist ein großes Problem“

Auf Fernsehbildern war am Sonntag zu sehen, wie Zimmermann am Straßenrand lag. „Es ging alles so schnell. Meine Teamkollegen haben mir nachher berichtet, dass ich über eine Flasche am Boden gestürzt sei“, sagte Zimmermann.