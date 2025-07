Tour de France: "Das, was Lipowitz macht, ist unglaublich"

Lipowitz begeistert Kommentator: „Bin fast ein bisschen sprachlos“

„Florian Lipowitz, ich bin begeistert, unglaublich. Ich bin fast ein bisschen sprachlos, wie viel Power der mitbringt und was der für ein Finale fährt in seiner ersten Tour de France“, lobte Bengsch.

„Ist das jetzt schon der Wechsel in Sachen Kapitänsrolle?“

„Er ist so stark, dass die anderen echte Mühe haben, ihm zu folgen. Ist das jetzt schon der Wechsel in Sachen Kapitänsrolle bei Red Bull Bora Hansgrohe oder ist das auch ein taktischer Angriff? Lipowitz führt das Feld an“, zeigte sich Naß emotional.

Lipowitz erreichte zwar die Flamme Rouge als Erster, 800 Meter vor dem Ziel war es dann aber um ihn geschehen. Wie ein Schnellzug rasten die Favoriten am letztendlich entkräfteten 24-Jährigen vorbei. Dieser unterstrich dennoch seine Ambitionen, indem er bis zum Ende an der Gruppe dran blieb und keine Zeit verlor.

Lipowitz: „Ich habe meinen Schuss probiert“

„Ich wollte es probieren. Ich habe mich ehrlich gesagt am Start der Tour nicht ganz so gut gefühlt. Ich glaube, ich brauche noch ein paar Tage, aber bin froh, mit der Gruppe anzukommen. Ich habe meinen Schuss probiert, leider ist es nicht aufgegangen. Ich hatte so viel Laktat in den Beinen und bin froh, im Ziel zu sein“, erklärte Lipowitz im Interview mit der ARD.