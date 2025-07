Tour de France: „Ich sah aus wie ein paniertes Schnitzel“

Mit schweren Schürfwunden kämpfte sich der Intermarché-Wanty-Fahrer zwar noch ins Etappenziel , konnte aufgrund des Verdachts auf Gehirnerschütterung allerdings nicht zum nächsten Teilstück antreten. Infolge des Sturzes „sah ich aus wie so ein frisch paniertes Schnitzel mit dem ganzen Dreck drinnen. Es besteht immer noch eine Infektionsgefahr der Wunden“, erklärte Zimmermann im Interview mit Bayern 1 , merkte jedoch auch an: „Zum Glück ist nichts gebrochen.“

Zimmermann gibt Entwarnung: „Keine großen Beschädigungen festgestellt“

Neben einem Hämatom am Unterarm und mehreren sehr tiefen Wunden am Ellbogen habe er an der Wade und am Oberschenkel „große oberflächliche Aufschürfungen und an der linken Hüfte noch mal eine richtig tiefe Fleischwunde“ erlitten.