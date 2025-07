Tour de France: Kostet dieser Verlust Pogacar die Tour?

Fast alle Experten waren sich vor dem Start der Tour de France einig: Die Teams der beiden Top-Favoriten, Tadej Pogacar und Jonas Vingegaard sind in etwa gleich stark. Folgerichtig werde der stärkere Kapitän am Ende das Rennen machen. Nach zehn absolvierten Etappen sieht die Sachlage aber ganz anders aus.

Zwar verteidigte Pogacar auf der ersten Bergetappe seinen Vorsprung von 1:17 Minuten auf seinen schärfsten Konkurrenten Vingegaard - das Gelbe Trikot des Gesamtführenden musste der Titelverteidiger aber am Montag mit 29 Sekunden Rückstand an Ben Healy abgeben . Doch ein ganz anderer Verlust wiegt womöglich noch schwerer.

Verlust von Almeida könnte „rennentscheidend“ sein

„Das ist schon heftig. Almeida war der absolut beste Helfer in den Bergen für Pogacar. Das tut richtig weh und das werden wir in den Bergen und bei den Königsetappen auch noch sehen”, ist Ullrich überzeugt.

Durch den Ausstieg sieht Zabel einen klaren Vorteil für Vingegaard. „Mit der neuen Situation wird es auf den Hochgebirgsetappen so sein, dass Vingegaard immer Jorgenson an seiner Seite hat und er (Pogacar) alleine sein wird“, prophezeite er.

Zwar merkte Ullrich an, dass auch noch Adam Yates und Marc Soler an der Seite von Pogacar sind, jedoch sei „Yates beim Giro auch nicht der Beste am Berg gewesen“. Beim Briten fehlen Ullrich zufolge „ein paar Prozent“, was auch ihm zufolge „rennentscheidend“ sein könne. „Da wird Tadej geschluckt haben“, ist sich Ullrich sicher.