Tour de France: Pogacar schlägt zurück!

Er hat es wieder getan: Tadej Pogacar ist abermals der explosivste Fahrer und sprintet an der Mur-de-Bretagne zum nächsten Sieg. Damit holt sich der Slowene das Gelbe Trikot zurück.

Er hat es wieder getan: Tadej Pogacar ist abermals der explosivste Fahrer und sprintet an der Mur-de-Bretagne zum nächsten Sieg. Damit holt sich der Slowene das Gelbe Trikot zurück.

Tadej Pogacar hat die siebte Etappe der diesjährigen Tour de France für sich entschieden! Der 26-Jährige vom UAE Team Emirates behauptete sich an der Mur-de-Bretagne nach 196,6 temporeichen Kilometern in einer knappen Entscheidung vor Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Dritter wurde Oscar Onley (Picnic PostNL).

Der prestigeträchtige Anstieg, im Schnitt knapp sieben Prozent steil und von unzähligen Fans gesäumt, musste im Finale gleich zweimal überquert werden. Zunächst 15 Kilometer vor dem Ziel, dann noch einmal auf den letzten Metern. Zu viel für Mathieu van der Poel (Alpecin-Deceuninck) , der nicht mehr mitgehen konnte und das Gelbe Trikot nach einem Tag wieder an Pogacar abgeben musste.

„Ich habe versucht, den Tag so sehr wie möglich zu genießen, und das ist mir auch gelungen.“ Darüber bin ich sehr glücklich“, sagte van der Poel nachher, der offenbar selbst nicht damit rechnete, das Trikot verteidigen zu können. Pogacar sprach derweil von einem Tag, der für ihn „genau wie geplant“ verlief. „Der Tag war sehr hart und schnell. Aber jetzt bin ich sehr glücklich über den Sieg. Ich habe mich sehr gut gefühlt“, so Pogacar weiter.

Pogacar holt sich zwei Trikots zurück

Erst am Donnerstag hatte Pogacar das Gelbe Trikot sowie die Trikots für die Berg- und Sprintwertung auf dem Weg nach Vire in der Normandie aus der Hand gegeben. Nun drehte der Dominator, der bereits die vierte Etappe gewonnen hatte, erneut am Trikot-Karussell und holte sich das Gelbe sowie Grüne Dress zurück.