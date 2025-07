Tour de France: Kuriose Ursache! Sprint-Star bricht sich den Finger

Bitterer Rückschlag für Bryan Coquard bei der Tour de France. Der Franzose soll sich beim Griff an eine Flasche schwer am Finger verletzt haben und muss im Alleingang gegen sein Tour-Aus ankämpfen.

Als Bryan Coquard 95 Kilometer vor dem Ziel am Streckenrand behandelt werden musste, begann das große Rätselraten, was genau passiert sein könnte. Der Franzose schien ganz offensichtlich große Schmerzen an einem Finger zu haben.