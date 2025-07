Mit Tränen in den Augen! Verursacher reagiert emotional auf Philipsen-Sturz

Bryan Coquard bekommt von der Renn-Jury die Schuld am Sturz von Jasper Philipsen. Im Nachgang entschuldigt er sich emotional und sucht nach einer Erklärung.

Bryan Coquard bekommt von der Renn-Jury die Schuld am Sturz von Jasper Philipsen. Im Nachgang entschuldigt er sich emotional und sucht nach einer Erklärung.

Ihn selbst hat der Sturz ebenfalls mitgenommen: „Auch wenn ich kein schlechter Typ bin, ist es nicht angenehm.“ Sogar die Tränen stiegen ihm dabei in die Augen, denn zwischenzeitlich habe er überhaupt nicht am Zwischensprint teilnehmen wollen, bei dem es zum Sturz kam.

Coquard von der Jury mit Gelber Karte bestraft

„Ich habe mir die Bilder ein wenig angeschaut, ich weiß wirklich nicht, was passiert ist“, zeigte sich Coquard weiterhin unschlüssig über die Hintergründe des Sturzes. „Ich habe das Gefühl, dass (Jonathan) Milan zum Sprint ansetzt, vielleicht berührt mein Vorderrad sein Schaltwerk oder vielleicht ist es (Laurenz) Rex, der mich aus dem Gleichgewicht bringt, ich weiß es wirklich nicht“, versuchte er sich an einer Erklärung.

Dennoch bekam Coquard von der Renn-Jury eine Geldstrafe in Höhe von 500 Schweizer Franken (ca. 534 Euro) und eine Gelbe Karte wegen eines sogenannten „irregulären Sprints“. Sollte der Franzose eine weitere Gelbe Karte erhalten, würde er von der Tour disqualifiziert werden.

Tour: So kam es zum Sturz von Philipsen

Doch was war überhaupt passiert? Philipsen vom Team Alpecin-Deceuninck war am Montag nach 118 absolvierten Kilometern bei der Sprintwertung in Isbergues zu Fall gekommen.