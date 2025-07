Tour de France: Kurioser Törtchen-Moment in der ARD

Sportlich hatte die 14. Etappe der Tour de France am Samstag schon 50 Kilometer vor dem Zieleinlauf einiges zu bieten. Am dritten und letzten Tag in den Pyrenäen lieferten die Anstiege über den Tourmalet packende Momente. Neben dem Sturz-Drama um Mattias Skjelmose, der Aufgabe von Tour-Mitfavoriten Remco Evenepoel und den gesteigerten Podiumschancen für Florian Lipowitz bescherte die TV-Übertragung in der ARD einen kuriosen Moment.