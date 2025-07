Tour de France: Lipowitz-Szene sorgt für Kopfschütteln

Florian Lipowitz greift auf der Schlussetappe auf einmal an. Sogar sein Team ist stark verwundert.

Auf einmal zog Florian Lipowitz rund 45 Kilometer vor dem Ziel auf dem Kopfsteinpflaster mächtig an und setzte gemeinsam mit Kult-Radfahrer Quinn Simmons eine Attacke. Der deutsche Held der Tour de France wollte es auf der Schlussetappe nach Paris noch einmal wissen - und sorgte für Verwunderung beim eigenen Team.

Rolf Aldag, Sportlicher Leiter vom Team Red Bull-Bora-hansgrohe sprach über die Szene des Gesamtdritten und Gewinners des Weißen Trikots bei Eurosport : „Da haben wir uns alle ein bisschen am Kopf gekratzt und haben gesagt: Oh das ist ja jetzt fast schon zu mutig. Aber es ging darum über die Ziellinie zu kommen. Er hat es gut zu Ende gebracht.“

Der neue Star erklärte die ungewöhnliche Attacke in der ARD hinterher: „Mir was es einfach viel zu hektisch. Dann war ich vorne, habe der Attacke gefolgt und die Möglichkeit genutzt, ein wenig die Ruhe zu haben und es zu genießen. Im Feld war es mir zu hektisch.“

Lipowitz-Zukunft geklärt

„Florian ist langfristig an uns gebunden“, sagte Teamchef Ralph Denk am Sonntag nach der letzten Etappe der Frankreich-Rundfahrt in der ARD.