Tour de France: Rätselraten um Pogacar! "Irgendwas passt nicht"

Tadej Pogacar peilt fest den vierten Gesamtsieg an. Sein Auftreten bei der 19. Etappe der Tour de France sorgt jedoch für Verwunderung, einige Experten werden deutlich.

Tadej Pogacar steht kurz davor, seinen vierten Gesamtsieg bei der Tour de France einzufahren– doch von Euphorie fehlte nach der 19. Etappe am Freitag jede Spur. Im Gegenteil: Zwei Tage vor der Ankunft auf der Champs-Élysées zeigte der Superstar Anzeichen von Müdigkeit und Erschöpfung - auch mental.

Der Titelverteidiger war als Dritter hinter Dauerrivale Jonas Vingegaard ins Ziel gerollt . Sein Vorsprung in der Gesamtwertung beträgt aber komfortable 4:24 Minuten, weshalb ihm der Tour-Sieg nur noch theoretisch zu nehmen ist.

Pogacar zählt die Kilometer: Experten verwundert

Dennoch wirkte Pogacar nach dem Bergfinale ungewöhnlich niedergeschlagen – und machte mit seinen Aussagen klar, dass er es kaum erwarten kann, in Paris anzukommen. Experten spekulieren über die Ursachen für Pogacars Zurückhaltung: Handelt es sich nur um große Müdigkeit oder hat sich beim erfolgsverwöhnten Slowenen möglicherweise Langeweile breitgemacht?

„Das schadet seinem Image“

Pineau, der 2015 seine Karriere beendete, richtete zudem eine direkte Botschaft an Pogacar: „Genieße es, lache, lächle, du bist nicht in der Mine oder bei der Arbeit!“

Nicht nur in Frankreich herrschte Verwunderung über Pogacars Auftreten, auch die Experten der ARD rätselten.

Pogacar „ist super passiv gefahren“

„Pogacar ist super passiv gefahren heute. Ich dachte, dass er schon heute noch eine Etappe gewinnen will“, analysierte Simon Geschke unmittelbar nach der 19. Etappe. „Ich hätte den gesamten Berg vorher gewettet, dass Pogacar gewinnen will. Aber am Ende sah es gar nicht mehr so aus.“