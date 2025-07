Tour de France: Olympiasieger erlebt Demütigung

Der Dritte in der Gesamtwertung verlor 43 Sekunden auf den Vierten, Florian Lipowitz , und hat nur noch sechs Sekunden Vorsprung.

Lipowitz? Rivale reagiert schnippisch

Angesprochen auf die Topform von Lipowitz, der als erster Deutscher seit Andreas Klöden 2006 das Tourpodium in Paris erreichen könnte, reagierte Evenepoel schnippisch: „Es war einfach schlecht, alles andere interessiert mich nicht.“

Zudem musste er auf den letzten Metern der Etappe mitansehen, wie der nach ihm gestartete Kontrahent Jonas Vingegaard an ihm vorbeifuhr.

Vingegaard demütigt Evenepoel

Für den Weltmeister und Olympiasieger im Zeitfahren eine Demütigung, schließlich fuhr der Däne zwei Minuten später los, aber kam drei Sekunden früher im Ziel an.

Evenepoel ratlos

Bereits am Donnerstag auf der ersten schweren Hochgebirgsetappe der Rundfahrt hatte Evenepoel, im Vorjahr Gesamtdritter der Tour, schlecht ausgesehen.

Technische Probleme beim Lipowitz-Konkurrenten

Während des Rennens sah es so aus, als hätte der Top-Star von Soudal Quick-Step technische Probleme beim Schalten gehabt, denn immer wieder sah er sich nach hinten um. Nach der Etappe gab er dazu allerdings keine Angabe.

Zieht Lipowitz an Evenepoel vorbei?

Am Samstag könnte der Belgier auf dem dritten von drei Teilstücken in den Pyrenäen sowohl den dritten Rang als auch sein weißes Trikot des besten Jungprofis an Lipowitz verlieren.