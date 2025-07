Tour de France: Rad-Legende kritisiert Vingegaard

Obwohl Tadej Pogacar vor dem ersten Ruhetag das Gelbe Trikot verloren hat, zweifelt aktuell kaum jemand an einem vierten Gesamtsieg des Slowenen. Sein größter Rivale, Jonas Vingegaard, sieht sich derweil harscher Kritik ausgesetzt.

Die Bilder, die die 112. Tour de France bisher in den für das Gesamtklassement entscheidenden Passagen lieferte, wiederholten sich immer wieder: Tadej Pogacar attackiert, Jonas Vingegaard versucht, ihm zu folgen. So auch am Montag auf der zehnten Etappe hinauf zum Puy de Sancy. Der Däne schaffte es, das Hinterrad seines Dauerrivalen zu halten. Zeitgleich überquerten die beiden Top-Favoriten die Ziellinie.