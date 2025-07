Tour de France: Schweigeminute nach tragischem Todesfall

„Heute gedenken wir des jungen Fahrers Samuele Privitera, der gestern auf traurige Weise aus dem Leben geschieden ist. Ruhe in Frieden Samuele“, postete der offizielle Tour-Kanal zudem auf X .

Privitera war am Mittwoch auf der ersten Etappe des 61. Giro Ciclistico della Valle d’Aosta - Mont Blanc böse zu Fall gekommen und verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Die traurige Nachricht teilte zunächst Axel Merckx, Teamchef von Hagens Berman – Jayco mit.

„Unbeschreiblich niederschmetternd“

„Mit schwerem Herzen muss ich eine Nachricht überbringen, die niemand in unserer Community je hören wollte“, schrieb Axel Merckx auf Instagram. Der Verlust sei „unbeschreiblich niederschmetternd“.

„Ruhe in Frieden, Samuele. Du wirst immer Teil dieses Teams sein“, so die emotionale Botschaft.

Pogacar und Co. gedenken an Privitera

Prominente Rad-Stars nahmen in den Sozialen Netzwerken schon Anteil am tragischen Todesfall. „Ruhe in Frieden“, schrieb Tadej Pogacar. „RIP“, meldete sich der ehemalige Tour-Sieger Bradley Wiggins zu Wort.