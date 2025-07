Tour de France: Team gibt Diagnose von Topstar nach Sturz bekannt

Muss der nächste Topstar bei der Tour de France vorzeitig aufgeben? Am Mittwoch stürzte Sprinter Biniam Girmay kurz vor dem Ziel. Sein Team Intermarché-Wanty gab am Mittwochabend die Diagnose bekannt, ließ aber offen, ob Girmay weiterfährt.

Der Eritreer, im vergangenen Jahr bei der Ankunft in Paris noch mit dem Grünen Trikot als bester Sprinter ausgezeichnet, war rund einen Kilometer vor dem Ziel in einen Massensturz verwickelt und landete ungebremst auf dem Asphalt. Während Girmays größter Konkurrent Jonathan Milan gewann, fuhr der Afrikaner mit mehr als fünf Minuten Rückstand und in Begleitung seiner Kollegen Louis Barré und Hugo Page langsam über die Ziellinie.