Tour de France: Angriff auf Gelb? Lipowitz wird deutlich

Nach Platz drei und dem Weißen Trikot im kommenden Jahr Platz eins und das Gelbe? Florian Lipowitz hat mögliche hohe Erwartungen für seine nächste Tour de France gebremst. „Auf dem Podium zu sein, ist etwas ganz Besonderes“, sagte Lipowitz am Sonntagabend in Paris. Ein Tour-Sieg? „Das ist etwas, an das ich gar nicht denken will. Ich will jetzt einfach den Moment genießen.“