Tour-Topstar mit letzter toller Gegner kurz vor seinem Aus

Träger des weißen Trikots in der Nachwuchswertung, Sieger des ersten Einzelzeitfahrens in Caen und bis zur 14. Etappe der Tour de France auch Dritter in der diesjährigen Gesamtwertung: Die Bilanz von Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel bei der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt sah vielversprechend aus und dennoch endet die 182,6 Kilometer lange Teilstrecke von Pau nach Superbagnères in einem Fiasko für den Mitfavoriten.