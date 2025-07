Tour de France: Team bestätigt Doping-Ermittlungen und nennt Details

Schon vor dem Etappensieg durch Thymen Arensman am Freitag hat Ineos Grenadiers im Zusammengang mit Doping-Ermittlungen einen Betreuer von der Tour de France nach Hause geschickt - und nun auch die Identität des Mitarbeiters bestätigt. David Rozman, Head of Care bei Ineos, sei nicht mehr mit dem Rennstall in Frankreich unterwegs. Das geht aus einem Statement hervor, welches auch dem SID vorliegt. Zuvor hatten die ARD und der britische Guardian berichtet. Grund für die Abreise seien Untersuchungen der International Testing Agency (ITA).