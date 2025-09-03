Erschreckende Details nach schwerem Unfall von Rad-Star Froome!

Niklas Trettin 03.09.2025 • 09:49 Uhr Der frühere Tour-de-France-Sieger Chris Froome hat sich bei einem Unfall noch schwerer verletzt als zunächst angenommen. Zeitweise habe sogar Lebensgefahr bestanden, verriet seine Ehefrau Michelle nun.

Die Liste der Verletzungen, die sich Chris Froome bei seinem schweren Trainingssturz in der vergangenen Woche zugezogen hat, ist lang: ein Pneumothorax, also eine Ansammlung von Luft zwischen Lunge und Brustwand. Zudem brach er sich fünf Rippen und einen Lendenwirbel. Doch das war nicht alles, wie seine Frau Michelle nun der britischen Tageszeitung Times verriet.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Es ist offensichtlich deutlich ernster als ein paar gebrochene Knochen“, sagte Michelle und fügte hinzu, dass die Ärzte beim viermaligen Tour-de-France-Sieger auch eine lebensgefährliche Perikardruptur - einen Riss im Herzbeutel - diagnostiziert haben. Mittlerweile gehe es ihrem Mann den Umständen entsprechend wieder gut, „aber es wird ein langer Heilungsprozess. Er wird eine Weile nicht auf einem Fahrrad sitzen.“

Wenn du hier klickst, siehst du Instagram-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Instagram dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Froome bestreitet seine wohl letzte Rad-Saison

Froome war am vergangenen Mittwoch nach einem schweren Crash mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Vorfall ereignete sich in der Nähe der französischen Stadt Toulon, andere Fahrzeuge waren nicht beteiligt. Laut Medienberichten touchierte der Brite bei rund 50 km/h einen Bordstein und krachte frontal in ein Verkehrsschild.

Der 40-Jährige absolviert derzeit wohl seine letzte Saison, sein Vertrag beim Team Israel-Premier Tech läuft aus. Froome hatte nach einem schweren Trainingsunfall im Sommer 2019 um den Anschluss an die Spitze gekämpft. Sein letzter Sieg datiert aus dem Jahr 2018, 2021 war er bei der Tour de France nach einem weiteren Sturz auf der ersten Etappe nur auf Platz 133 gelandet.

{ "placeholderType": "MREC" }