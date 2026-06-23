Tour de France: Unfall von Verlobter wirft Pogacars Plan über den Haufen

SPORT1 23.06.2026 • 14:45 Uhr Nach dem Kieferbruch seiner Partnerin Urska Zigart kehrt Tadej Pogacar nach Hause nach Monaco zurück. Die Vorbereitung auf die Tour de France muss darunter leiden.

Tadej Pogacar hat seine Tour-Feinjustirung kurzfristig umgestellt und den geplanten Höhen-Block in Isola 2000 vorerst auf Eis gelegt. Der Weltmeister und viermalige Tour-de-France-Sieger reiste nach seinem dominanten Gesamtsieg bei der Tour de Suisse nach Monaco zurück, statt direkt ins Teamcamp zu fahren. Laut UAE Team Emirates-XRG sind seine Pläne für diese Woche „noch zu bestätigen“.

Auslöser ist der Sturz seiner Verlobten Urska Zigart bei der parallel ausgetragenen Tour de Suisse Women. Die Fahrerin von AG Insurance-Soudal zog sich dabei einen Kieferbruch zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Pogacar erfuhr laut Teamumfeld unmittelbar vor dem Start der Männer-Etappe von dem Unfall und galt als sichtbar mitgenommen. Nach dem Tagesziel fuhr er direkt zu Zigart ins Krankenhaus.

Der Slowene sprach nach Rundfahrtende selbst von ständig wechselnden Abläufen: „Ich habe in den vergangenen zwei Wochen viele Pläne geändert.“ Und weiter: „Das Wichtigste ist, dass wir die nächsten Tage zusammenbleiben.“ In Isola 2000 war eigentlich nur ein kurzer „Top-up“ an Höhe vorgesehen – gemeinsam mit mehreren UAE-Kollegen, darunter auch Isaac del Toro.

Trainingsplan vor Tour de France immer wieder umgeworfen

Der Zeitplan bis zum Grand Départ am 4. Juli in Barcelona ist eng, das macht jede Anpassung heikel. Isola 2000 liegt zwar günstig nahe der Heimatbasis, doch die Trainingswirkung hängt vor allem am Schlafen in der Höhe – genau das würde Pogacar zu Hause auf Meereshöhe verlieren. Dass das Camp nicht als Streckenbesichtigung gedacht war, passt in die sportliche Logik: Die Tour-Route verlangt in dieser Phase eher Frische als zusätzliche Reize.