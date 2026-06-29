Tour de France: Kein Start für Emanuel Buchmann!

SID 29.06.2026 • 10:00 Uhr Emanuel Buchmann wird bei der am Samstag in Barcelona beginnenden Tour de France fehlen. Der frühere Gesamtvierte leidet unter den Auswirkungen einer Grippe und soll nun die Vuelta fahren.

Der frühere Gesamtvierte Emanuel Buchmann wird bei der am Samstag in Barcelona beginnenden Tour de France fehlen. Der 33-Jährige aus Ravensburg bestätigte bei radsport-news, dass er nicht zum Aufgebot seines französischen Teams Cofidis zählt. Zum erweiterten vorläufigen Aufgebot hatte Buchmann, der seinen Start bei der DM am Sonntag wegen der Folgen einer Grippe abgesagt hatte, noch gehört.

„Ich will nicht nur bei der Tour starten, um dabei zu sein, wenn, dann will ich auch in bestmöglicher Form am Start stehen. Für mich ist es eine absolut sinnvolle Entscheidung und auch in meinem Sinn“, sagte Buchmann: „Und mit der Grippe während der Tour Auvergne-Rhone-Alpes hatte sich das Thema dann endgültig erledigt.“

Tour de France: Buchmann verpasste das Podest 2019 knapp

Buchmann hatte 2019 noch für das Team Bora-hansgrohe das Gesamtpodest der Frankreich-Rundfahrt knapp verpasst, danach aber auch verletzungsbedingt nicht mehr diese Form erreicht. 2025 war er zu Cofidis gewechselt und war bei seiner achten Tour 30. geworden. Es folgte eine Vielzahl enttäuschender Ergebnisse, im Jahr 2026 klappt bei „Emu“ wenig.