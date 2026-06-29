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Tour de France: Kein Start für Emanuel Buchmann!

Tour-Aus für deutschen Top-Fahrer

Emanuel Buchmann wird bei der am Samstag in Barcelona beginnenden Tour de France fehlen. Der frühere Gesamtvierte leidet unter den Auswirkungen einer Grippe und soll nun die Vuelta fahren.
Die Tour de France 2026 findet vom 4.-26. Juli statt. Von Barcelona machen sich die Fahrer um Favorit Tadej Pogacar auf den Weg nach Paris.
SID
Emanuel Buchmann wird bei der am Samstag in Barcelona beginnenden Tour de France fehlen. Der frühere Gesamtvierte leidet unter den Auswirkungen einer Grippe und soll nun die Vuelta fahren.

Der frühere Gesamtvierte Emanuel Buchmann wird bei der am Samstag in Barcelona beginnenden Tour de France fehlen. Der 33-Jährige aus Ravensburg bestätigte bei radsport-news, dass er nicht zum Aufgebot seines französischen Teams Cofidis zählt. Zum erweiterten vorläufigen Aufgebot hatte Buchmann, der seinen Start bei der DM am Sonntag wegen der Folgen einer Grippe abgesagt hatte, noch gehört.

„Ich will nicht nur bei der Tour starten, um dabei zu sein, wenn, dann will ich auch in bestmöglicher Form am Start stehen. Für mich ist es eine absolut sinnvolle Entscheidung und auch in meinem Sinn“, sagte Buchmann: „Und mit der Grippe während der Tour Auvergne-Rhone-Alpes hatte sich das Thema dann endgültig erledigt.“

Tour de France: Buchmann verpasste das Podest 2019 knapp

Buchmann hatte 2019 noch für das Team Bora-hansgrohe das Gesamtpodest der Frankreich-Rundfahrt knapp verpasst, danach aber auch verletzungsbedingt nicht mehr diese Form erreicht. 2025 war er zu Cofidis gewechselt und war bei seiner achten Tour 30. geworden. Es folgte eine Vielzahl enttäuschender Ergebnisse, im Jahr 2026 klappt bei „Emu“ wenig.

„Diese Saison läuft wirklich noch nichts für mich, jedes Mal, wenn ich wieder gut in Form komme, kommt etwas dazwischen“, sagte er. Ende Juli soll er nun in China bei der „Tour of Magnificent Qinghai“ starten und im August dann die Vuelta bestreiten. Bei Cofidis steht er noch bis Ende 2027 unter Vertrag.

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