Vingegaard-Helfer van Aert verpasst Tour de France

Schlechte Nachrichten für Jonas Vingegaard: Sein wichtiger Helfer Wout van Aert fällt für die Tour de France aus. Wie das Team Visma-Lease a bike zweieinhalb Wochen vor dem Start in Barcelona mitteilte, laboriert der Belgier weiter an einer Ellbogenverletzung und wird nicht rechtzeitig fit für die Frankreich-Rundfahrt (4. bis 26. Juli).
Großer Name verpasst Tour de France
„Das ist natürlich eine riesige Enttäuschung“, sagte van Aert: „Die Tour de France ist eines meiner Hauptziele in jedem Jahr. Gemeinsam mit dem Team sind wir zu dem Schluss gekommen, dass es nicht möglich ist, in Topform in die Tour zu starten. Mein Fokus liegt nun auf meiner Genesung, damit ich im späteren Saisonverlauf zurückkehren kann.“
Wer kann van Aert ersetzen?
Van Aert hatte sich die Verletzung bei einem Trainingssturz vor der Tour Auvergne Rhone-Alpes zugezogen. Dennoch ging der Paris-Roubaix-Sieger an den Start. Während der Tour-Generalprobe entwickelte sich allerdings eine Infektion an der Wunde am Ellbogen. Trotzdem gewann van Aert die fünfte Etappe, danach stieg er aus.
„Wout ist einer unserer wichtigsten Fahrer im Team. Wir hätten ihn gerne bei der Tour dabei gehabt. Wir haben uns alle Optionen angesehen, aber am Ende kommt die Gesundheit an erster Stelle“, sagte Marc Reef, Nachfolger von Grischa Niermann als Head of Racing beim niederländischen Rennstall.
Vingegaard fehlt im Duell mit Titelverteidiger Tadej Pogacar damit ein wichtiger Helfer. Wer van Aert ersetzt, wird mit der Teampräsentation am 23. Juni verkündet.