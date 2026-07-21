21. Etappe der Tour de France live im TV, Stream & Ticker - das Finale in Paris

SPORT1 26.07.2026 • 14:30 Uhr Zeit für das große Finale bei der Tour de France 2026. Auf der 21. Etappe erwartet die Profis um Tadej Pogacar eine verkürzte Strecke in Paris. Hier erfahren Sie, wie Sie die Frankreich-Rundfahrt heute live im TV und im Ticker verfolgen können.

Am Sonntag steigt die 21. und letzte Etappe der Tour de France 2026 (ab 17.50 Uhr im LIVETICKER): Während Tadej Pogacar dicht vor seinem fünften Gesamtsieg der Frankreich-Rundfahrt steht, erwartet das gesamte Peloton eine kurzfristig geänderte Streckenführung.

Wie die Tour-Organisatoren am Samstag bekanntgaben, wird der letzte Aufgalopp von ursprünglich geplanten 133 km auf 89 – also um 44 Kilometer – verkürzt. Der Grund: schwere Waldbrände in Teilen Frankreichs.

Tour de France heute live: So können Sie die 21. Etappe verfolgen:

Free-TV: ARD, Eurosport

ARD, Eurosport Stream: sportschau.de, Eurosport.de, DAZN

sportschau.de, Eurosport.de, DAZN Liveticker: SPORT1.de und SPORT1 App

Genauer gesagt hat das französische Innenministerium entschieden, einen Teil der ursprünglich für die Absicherung der Schlussetappe eingeplanten Sicherheitskräfte abzuziehen. Die Einheiten sollen stattdessen die Einsatzkräfte in den von den Bränden betroffenen Regionen unterstützen. Besonders schwer ist die Lage in der Gironde nahe Bordeaux.

Der offizielle Start erfolgt nun um 17.50 Uhr und nicht mehr in Thoiry westlich der Hauptstadt, sondern an der Ziellinie in Paris. Die Fahrer absolvieren zwei zusätzliche Runden auf den Champs-Élysées, bevor sie zum Rundkurs am Montmartre fahren. Planmäßig enden soll die 113. Ausgabe der Großen Schleife um 19.45 Uhr.