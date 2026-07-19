Tour de France: Evenepoel schlägt Pogacar! Vingegaard erlebt Albtraum

SID 19.07.2026 • 17:57 Uhr Remco Evenepoel setzt ein Ausrufezeichen bei der Tour de France. Im Sprint setzt er sich sogar gegen Dominator Tadej Pogacar durch. Für Teamkollege Florian Lipowitz läuft es weniger gut. Einen Albtraum erlebt Jonas Vingegaard.

Ein folgenschweres Sturzdrama um Jonas Vingegaard, eine seltene Niederlage für Tadej Pogacar – und ein Rückschlag für den deutschen Hoffnungsträger Florian Lipowitz: Der Kampf um das Podium der Tour de France hat beim ersten Gastspiel in den französischen Alpen eine einschneidende Wendung genommen.

Während Titelverteidiger Pogacar trotz eines Besuchs der Dopingkontrolleure am frühen Sonntagmorgen seinem fünften Gesamtsieg entgegenfährt, ist das Rennen für seinen Dauerrivalen Vingegaard nach einem schmerzhaften Ausfall auf der 15. Etappe beendet. Der Däne stürzte rund 20 km vor dem Ziel und schied als Zweiter der Gesamtwertung aus.

Lipowitz verlor im Schlussanstieg des 183,9 km langen Teilstücks auf das Plateau de Solaison früh den Anschluss auf die Spitze um Pogacar.

Der Vorjahresdritte kann zwar weiter auf den dritten Platz in Paris hoffen, hat beim Team Red Bull-Bora-hansgrohe gegen Etappensieger Remco Evenepoel nun aber kaum noch Argumente für die Rolle des Kapitäns in der Schlusswoche.

Tour de France: Pogacar mit großem Vorsprung

Der belgische Doppel-Olympiasieger verwies Pogacar und dessen Teamkollegen Isaac Del Toro (Mexiko/UAE Team Emirates-XRG) auf die Plätze. Lipowitz erreichte das Ziel mit 58 Sekunden Rückstand auf dem fünften Platz.

In der Gesamtwertung hat Pogacar komfortable 5:00 Minuten Vorsprung auf den neuen Zweitplatzierten Evenepoel.

Lipowitz hat als Fünfter der Gesamtwertung 50 Sekunden Rückstand auf den drittplatzierten Del Toro.

Nächtliche Dopingkontrolle sorgt für Aufregung

Die Top-Stars Pogacar und Vingegaard nahmen die Strapazen der 15. Etappe nach einer unfreiwillig kurzen Nacht in Angriff. Unangekündigte Dopingkontrollen rissen die Radprofis aus dem Schlaf. Vingegaard wurde nach eigenen Angaben um 2.00 Uhr geweckt, bei Pogacar standen die Kontrolleure um 5.00 Uhr vor der Tür.

„Ich habe gut geschlafen, aber dann klopfte es an der Tür. Es war für mich eine große Überraschung“, sagte Vingegaard bei Eurosport: „Es ist gut, dass sie testen. Aber natürlich hat das einen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit vor so einer Etappe“, sagte Vingegaard – und ahnte da noch nichts von seinem Schicksal.

Pogacar gab an, lediglich vier Stunden geschlafen zu haben. „Es war definitiv nicht schön, mitten aus süßen Träumen geweckt zu werden“, sagte Pogacar am Start und ergänzte: „Ich konnte einfach nicht wieder einschlafen. Also habe ich alte Eminem-Hits gehört und mir Kaffee gemacht. Jetzt bin ich ziemlich überkoffeiniert.“

Zahlreiche Fluchtversuche scheitern zunächst

Vor dem zweiten Ruhetag am Montag musste nicht nur das übermüdete Top-Duo die letzten Kräfte mobilisieren. Wie so häufig bei der Tour 2026 schlug das Peloton ein extrem hohes Tempo an – trotz fast 4000 Höhenmetern auf dem Tagesprogramm.

Zahlreiche Fluchtversuche scheiterten, erst zur Rennhälfte setzte sich eine stark besetzte Gruppe ab, darunter erneut der britische Top-10-Kandidat Thomas Pidcock.

Zum Tagessieg reichte es für keinen der Ausreißer.

Tour-Aus! Vingegaard stürzt schwer

Rund 20 km vor dem Ziel nahm der gesamte Verlauf der Tour eine dramatische Wendung: Der zweimalige Gesamtsieger Vingegaard stürzte in einem Kreisverkehr bei der Anfahrt zum Schlussanstieg schwer.

Der Däne lag auf dem Asphalt und hielt sich die rechte Schulter. Kurz darauf stieg er unter starken Schmerzen in einen Krankenwagen. Zu den Gestürzten gehörte auch Del Toro.

Die Gruppe der Top-Favoriten nahm das kurz Tempo raus, zog dann aber schnell wieder an.

Lipowitz kann bei Attacke nicht mitgehen

Die Entscheidung fiel auf dem 11,3 Kilometer langen Schlussanstieg – mit Folgen für Lipowitz.

Auf der schmalen Straße, die sich durch die Dörfer des Bornes-Massivs schlängelt, verlor der Deutsche bereits sieben Kilometer vor dem Ziel den Anschluss an Pogacar und Co.