Froome: Tadej Pogacar hat Tour-Sieg "quasi in der Tasche"

SID 03.07.2026 • 12:01 Uhr Für Chris Froome ist der slowenische Titelverteidiger bei der am Samstag beginnenden Rundfahrt nicht zu schlagen.

Chris Froome hat die Tour de France viermal gewonnen und ist beim Anlauf auf seinen fünften Titel vehement gescheitert. Dass Tadej Pogacar ihn bei der am Samstag beginnenden 113. Frankreich-Rundfahrt überholen wird, steht für den Briten außer Frage.

„Tadej ist viel jünger als ich damals. Er hat eine unglaubliche Saison hingelegt, und es ist schwer vorstellbar, was ihn aufhalten könnte“, sagte der 41-Jährige der Nachrichtenagentur AFP in Barcelona: „Wenn er verletzungsfrei bleibt, hat er die Tour de France quasi schon in der Tasche.“

Froome selbst hatte 2017 zum letzten Mal die Tour gewonnen. Ein Jahr später verpasste er als Dritter beim Sieg seines Teamkollegen Geraint Thomas den fünften Erfolg. Nach einem schweren Sturz kurz vor der Tour 2019 fand Froome nie mehr zu einer konkurrenzfähigen Form zurück.

Froome: „Das habe ich auf die harte Tour gelernt“

Eine Prognose, wie oft Pogacar die Tour noch gewinnen und ob er mit einem sechsten Sieg alleiniger Rekordgewinner des wichtigsten Rennens der Welt werden kann, wollte Froome nicht abgeben.

„In diesem Sport kann sich alles blitzschnell ändern, und das habe ich auf die harte Tour gelernt“, sagte Froome: „Theoretisch könnte er noch fünf Jahre weitermachen. Aber wird er den Willen, die Motivation haben? Ich weiß es nicht. Er muss von Tag zu Tag denken.“